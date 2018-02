CDA, PvdA en VVD verkiesbaar in leeuwendeel gemeenten

Van alle politieke partijen doet het CDA in de meeste gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De PvdA staat op de tweede plek, op de voet gevolgd door de VVD. Hekkensluiter is Forum voor Democratie, dat alleen meedoet in Amsterdam.

Dat blijkt uit een rondgang van het ANP bij alle dertien landelijke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Alle partijen, ook de lokale, moeten morgen hun kandidaten lijst inleveren bij het centrale stembureau in elke gemeente.

Het CDA doet mee in 332 van de 335 gemeenten. Alleen in Rozendaal (Gelderland), Vlieland en Schiermonnikoog kunnen kiezers niet op de christendemocraten stemmen. Er zijn nog meer gemeenten, maar daar worden de verkiezingen op een ander moment gehouden, onder meer meer herindelingen.

De PvdA wil in ruim 320 gemeenten in de raad blijven of komen en werkt daarbij soms samen met andere partijen. In een paar gemeenten moeten de sociaaldemocraten deze keer verstek laten gaan. De VVD probeert het in ruim 315 gemeenten, ook iets minder dan aanvankelijk de bedoeling was.

Niet alleen landelijke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In veel gemeenten zijn lokale partijen vertegenwoordigd.