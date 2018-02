De man die Manneken Pis ruim 200 keer aankleedde is overleden

De man die jarenlang Manneken Pis in het centrum van Brussel aankleedde, is overleden. Jacques Stroobants verzorgde sinds de jaren 70 de kostuums van het beeldje tot zijn pensioen in 2005. In die periode maakte hij samen met zijn vrouw ruim 200 pakken voor het symbool van Brussel, schrijft de Belgische omroep VRT. Hij is 75 geworden.

Stroobants begon als ambtenaar bij de gemeente Brussel en werd later aangesteld als kamerheer van Manneken Pis. De traditie van het aankleden gaat terug tot het begin van de achttiende eeuw. De dure kostuums van het stadsbestuur werden bij volksfeesten cadeau gedaan aan Manneken Pis. Het was een manier om het gewone volk aan de elite te binden.

Stroobants kleedde Manneken Pis zo'n dertig keer per jaar. Verschillende outfits passeerden de revue: van brandweerman tot astronaut en van voetballertje tot Sinterklaas. Een groot deel is te zien in zijn eigen museum 'De Garderobe van Manneken Pis', dat vorig jaar werd geopend.

Ruzie

Na Stroobants' pensioen ontstond ruzie tussen hem en de gemeente over zijn opvolger. De Belg was boos dat zijn zoon hem niet mocht opvolgen.

"Op 2 mei moest ik komen om het beeldje aan te kleden, maar toen ik arriveerde, was dat al gebeurd. Zonder mij ook maar ergens in te kennen", zei Stroobants in 2005. "Toen ik om uitleg ging vragen, bleek dat men een opvolger had aangesteld. Dat is toch geen manier om een mens te behandelen?"

De Belg dreigde de outfits die hij met zijn vrouw maakte te verkopen aan een Japanse particulier. Maar op last van de gemeente moest hij ze toch inleveren.

Jacques Stroobants overleed afgelopen vrijdag. Gisteren werd hij begraven. Ter ere van hem werd Manneken Pis aangekleed als kamerheer.