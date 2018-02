China fel over nieuwe Amerikaanse nucleaire plannen

Inzet bij niet-nucleaire aanval

Dick Zandee, defensiespecialist van Instituut Clingendael, zei gisteren in het NOS Radio 1 Journaal dat de nieuwe Amerikaanse strategie vasthoudt aan de rol van kernwapens als afschrikking. Tegelijkertijd zijn er ook wijzigingen. "Het inzetten van kernwapens is in de nieuwe strategie ook mogelijk als de VS het slachtoffer wordt van niet-nucleaire aanvallen. Critici noemen daarbij bijvoorbeeld een grote cyberaanval."

Een ander verschil is volgens Zandee dat de VS bij nieuwe kernwapens wil inzetten op zogeheten low-yield kernbommen. "Dat zijn wat kleinere kernwapens, al gaat het dan nog steeds om bommen zoals die op Nagasaki en Hiroshima zijn gegooid. Maar volgens critici verlagen die wel de drempel om atoomwapens in te zetten."