Turkse artsen vroegen om vrede, maar kregen de cel

Alles donkergroen. De bollen wol gaan rond, breinaalden tikken als kleine machinetjes in een razendsnel ritme tegen elkaar, geconcentreerde blikken in de ogen. Deze vrouwen hebben zich een doel gesteld: in zo kort mogelijke tijd honderd dozen vullen met vers gebreide wollen sjaals en mutsen. Ze zijn voor de Turkse troepen aan het front in Syrië.

En alles vrijwillig. Bij een project van het stadsdeel Üsküdar in Istanbul maken de vrouwen normaal gesproken vooral kinderkleertjes, die ze verkopen op de markt. Om wat bij te verdienen. Maar sinds het Turkse leger vorige week begon aan de inval in de regio Afrin in Noord-Syrië, breien ze alleen nog winterkleding.

Een overgrote meerderheid van de Turken staat achter de troepen, en achter de militaire operatie in Afrin. "We bidden dat onze zonen die vechten in deze operatie winnen, zodat de terreur tegen ons leger en ons land stopt", zegt Gülay, bezig aan een donkergroene sjaal.