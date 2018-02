Bekende en onbekende gasten op Beatrix’ privéfeest

Schrijver Geert Mak, hoogleraar Robbert Dijkgraaf en cabaretier Paul van Vliet. Zij, en tientallen anderen, liepen eind van de middag over de rode loper voor het Paleis op de Dam. Prinses Beatrix viert in het paleis haar verjaardag. Afgelopen woensdag werd ze 80 jaar.

Het is een besloten feest voor vrienden, familie en bekenden. De namen op de gastenlijst waren dus een verrassing voor de aanwezige pers. NOS-verslaggever Martijn van der Zande zag een reeks bekenden en onbekenden arriveren. "Het viel op dat ze er netjes uitzagen, maar niet overdreven chic. Ik zag wel dames in mooie jurken en mannen in pak, maar bijvoorbeeld niemand in smoking."

Aan het begin van de middag druppelden verschillende leden van de koninklijke familie binnen. Even voor 14.00 uur arriveerde de gastvrouw zelf, prinses Beatrix. Kort daarna kwamen koning Willem-Alexander, Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane aan op de Dam.