Russisch toestel boven Syrië neergehaald, piloot gedood

In de Noord-Syrische provincie Idlib hebben opstandelingen een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald en de piloot gedood. De piloot had zich met een parachute uit het toestel weten te bevrijden, maar kwam na zijn landing in een vuurgevecht met opstandelingen om het leven.

Als vergelding voor het neerhalen van de Soechoj-25 heeft de Russische luchtmacht doelen in hetzelfde gebied onder vuur genomen. Daarbij zijn dertig "terroristen" gedood, meldt het Russische ministerie van Defensie.

Offensief

Idlib is een van de laatst overgebleven gebieden die in handen zijn van de opstandelingen tegen president Assad. Syrische regeringstroepen zijn in december een groot offensief begonnen tegen de rebellen, met Russische luchtsteun.

Het is niet bekend welke groep militanten het vliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Dat is waarschijnlijk gebeurd met draagbaar luchtafweergeschut.

Op sociale media circuleren filmbeelden van een dode man met een bebloed gezicht. Het is onduidelijk of de beelden gemaakt zijn na de aanval van vandaag, of wellicht al ouder zijn.

Turkse doden

Turkije zegt dat vandaag bij een actie tegen een Koerdische militie in Afrin acht Turken zijn omgekomen. Vijf van hen zaten in een tank die door de militie werd aangevallen.

Turkije viel de Koerdische enclave in Noord-Syrië op 20 januari binnen. Het gebied was in handen van een door de Amerikanen gesteunde Syrische Koerden. Volgens de Turken steunt zij Koerden in Turkije die naar autonomie streven.