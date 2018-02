Minder koperdiefstallen op het spoor

Het spoor is minder in trek bij koperdieven. Werd er in topjaar 2012 nog 516 keer met meer of minder succes geprobeerd koper te stelen, vorig jaar was dat ongeveer 130 keer. Dat is volgens ProRail het laagste aantal in tien jaar.

De spoorbeheerder meldt dat in 2017 ruim 1400 treinen door koperdiefstal vertraging opliepen. Door het wegknippen van koper kunnen wissels en seinen vaak niet meer goed worden bediend. De reparaties aan het spoor kostten vorig jaar ruim 500.000 euro. In 2012 was de schade bijna drie miljoen euro.

Synthetisch dna

Sinds het hoogtepunt in 2012 heeft ProRail allerlei maatregelen genomen tegen koperdiefstal. Op diverse plekken zijn hekken geplaatst. Om de kans op een heterdaad te vergroten staan op meerdere plekken bewegingsmelders en camera's met infrarood. Ook zijn er nachtelijke controles van beveiligers.

Verder wordt het koper gemerkt met synthetisch dna. Zo kan een schroothandelaar zien waar het vandaan komt. Daarnaast vervangt de spoorbeheerder het koper steeds vaker door aluminium. Dat brengt minder op en is daardoor minder lucratief.

3000 volt

Koper stelen op het spoor kan levensgevaarlijk zijn. Volgens ProRail weten dieven vaak niet goed wat ze doen en knippen ze op goed geluk kabels door, terwijl door een deel van de kabels 1500 tot 3000 volt stroomt.

ProRail zegt dat de meeste koperdieven die nog in Nederland actief zijn deel uitmaken van professionele bendes uit Oost-Europa.