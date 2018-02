Een stoep, maneges en een paardenwei: het bezit van de koninklijke familie

Een ander opvallend perceel van prinses Beatrix ligt op het terrein van de kazerne Nieuw-Milligen. Op oude topografische kaarten is te zien dat dit ooit de stallen van het Remonte Depot waren, waar paarden uit het leger getraind werden.

Ook rondom Baarn en Soest is een flink aantal percelen van de prinsessen Beatrix, Christina, Irene en Margriet. Paleis Soestdijk is sinds 1971 van de Nederlandse staat, maar een aantal percelen eromheen zijn nog steeds in koninklijke handen.

Met name langs de Biltseweg zijn nog een aantal plekken die in bezit zijn van de Oranjes. Wat op de kaart hieronder opvalt, zijn de Sumatrastraat en de stoep van de Bremstraat in Baarn. Doodgewone straten, maar dus wel koninklijk.