De nieuwe groeimarkt voor techgiganten: gezondheidszorg

Het was een aankondiging die de aandelen van Amerikaanse zorgverzekeraars en apothekers fors deed dalen deze week. Internetgigant Amazon zet samen met een bank en een investeringsmaatschappij een bedrijf op, dat met nieuwe technologie gezondheidszorg gaat regelen voor de eigen werknemers.

Met het initiatief hoopt Amazon de hoge kosten van gezondheidszorg in de VS te beteugelen. In eerste instantie is het alleen bedoeld voor het eigen personeel. Maar als het een succes wordt, zou het bedrijf zomaar een zorgverzekeraar en -aanbieder kunnen worden.

Amazon is de zoveelste in een rij van techbedrijven die zich op de gezondheidsmarkt begeven. Want het is een markt waar gigantische bedragen in omgaan, in de VS alleen al 2700 miljard en in Nederland bijvoorbeeld 96 miljard. Daar pikken ze natuurlijk graag een graantje van mee.

Radboudumc en Google

Ieder techbedrijf probeert dat op z'n eigen manier. Zo heeft Google een zusterbedrijf opgericht dat zich met gezondheid bezighoudt: Verily. Een van de proefprojecten van Verily is een smart watch die bij mensen met parkinson allerlei lichaamsfuncties meet.

Het Radboudumc in Nijmegen doet mee aan die proef. Daarmee wil men onderzoeken waarom sommige parkinsonpatiënten veel last hebben van de ziekte en in een rolstoel komen, terwijl anderen nog jarenlang rondlopen.

"Techbedrijven hebben in allerlei sectoren frictie opgelost", zegt Lucien Engelen van het Radboud Reshape & Innovation Center. "Bijvoorbeeld in de reisbranche. Je kunt nu online allerlei dingen makkelijk vergelijken en boeken." Hij verwacht dat dat in de gezondheidszorg ook gebeurt.

"Gezondheidszorg is voor een belangrijk deel een logistiek proces, waarbij een patiënt naar de dokter moet of de dokter naar de patiënt. Of data naar de dokter en andersom. De diensten waar techbedrijven groot mee geworden zijn, kunnen misschien ook meer gemak met zich meebrengen voor de patiënt."

Patiëntendossier

Het Radboudumc heeft ook samengewerkt met Apple, waarbij gegevens van een elektronische weegschaal bij patiënten thuis via een Apple-app in het elektronisch patiëntendossier terechtkwamen. "Zo kon de dokter zien wat de toe- of afname in het gewicht was. De patiënt hoefde daarvoor dus niet meer naar het ziekenhuis te komen."

Op bijna iedere Appletelefoon staat de Health- of Gezondheid-app. Die registreert, vaak ook al zonder dat de gebruiker het weet, hoeveel stappen je zet en hoeveel trappen je loopt. "Ik zeg weleens, ze hebben eigenlijk al het grootste elektronische patiëntendossier ter wereld gemaakt", zegt Engelen. "Waardevolle informatie. Want als je een aandoening krijgt, kun je meteen terugkijken, in plaats van dan pas te beginnen met meten.