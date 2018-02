Temptations-zanger Dennis Edwards overleden

Edwards werd in 1943 geboren in Alabama. Als jonge jongen zong hij in de kerk waar zijn vader dominee was. Het gezin verhuisde begin jaren 50 naar Detroit, waar Edwards eerst gospel en later rhythm-and-blues zong. Hij had korte tijd zijn eigen zanggroep: Dennis Edwards and the Fireballs.

Zijn carrière kwam pas echt van de grond nadat hij midden jaren zestig werd aangenomen bij het zeer succesvolle label Motown, dat ook gevestigd was in Detroit. Daar stonden toen onder anderen The Supremes, The Four Tops en Stevie Wonder onder contract.

Ook The Temptations zaten bij het soullabel. Edwards werd in 1968 gevraagd om leadzanger David Ruffin te vervangen. Met zijn vier groepsgenoten scoorde hij verschillende tophits. In 1977 werd hij aan de kant geschoven toen de groep overstapte naar een andere platenmaatschappij.

In 1980 keerde hij voor vier jaar terug om daarna een solocarrière te beginnen. Hij scoorde toen een hit met Don't Look Any Further. In 1987 voegde hij zich nogmaals voor twee jaar bij The Temptations.