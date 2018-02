Flinke koersschommeling bitcoin: 'Balen dat ik laat instapte'

Salvatore Cunsolo, adjunct-directeur van een bedrijf dat snijgroen importeert, heeft 1100 euro in de bitcoin en andere cryptovaluta geïnvesteerd in december, toen de koers van de bitcoin op meer dan 17.000 dollar stond.

Hij deed dat op aanraden van vrienden en familie, die al eerder waren ingestapt. "Zij hadden me wel gewaarschuwd dat ik alles wat ik erin zou stoppen, in principe af zou moeten schrijven. Ik wist van tevoren dat het mis kon gaan. Maar natuurlijk ben ik ingestapt met de hoop dat ik ooit cryptomiljonair word."

Van de 1100 euro inleg is nu inmiddels nog maar zo'n 400 euro over. Toch blijft hij vol vertrouwen. "Natuurlijk is het zuur dat ik op het verkeerde moment ben ingestapt. Maar deze correctie is wel gezond." Hij heeft goede hoop dat de koers weer gaat stijgen de komende tijd. Daarom heeft hij vandaag voor 500 euro aan cryptovaluta bijgekocht. "De verwachting van beleggers is dat de koers binnen nu en twee weken weer gaat stijgen."

Levensles

Ook Martin is ingestapt in december, toen de koers op 17.750 dollar stond. "Vrijwel al mijn vrienden zaten er al een hele tijd in. Je kent het wel, op elk feestje gaat het erover. Tegen het einde van het jaar kochten mijn vrienden de grootste kerstcadeaus voor zichzelf."

Hij kocht een hele bitcoin, voor meer dan de helft met eigen geld. De rest leende hij van vrienden. Hij nam zijn verlies toen de koers was gehalveerd op 8650 dollar en stopte dat geld vervolgens in andere cryptomunten. "Ik heb inmiddels mijn vrienden weer afbetaald en heb mijn verlies bijna terug, maar ik ben wel een levensles rijker geworden."