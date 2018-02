Lul-niet-lolly houdt monden bij concerten 'tenminste echt dicht'

Het wordt ook wel de 'Dutch disease' genoemd: mensen die tijdens een concert maar niet ophouden met praten. Vooral voor omstanders, die wel van het optreden willen genieten, een grote ergernis. Het Haagse poppodium Paard heeft er iets op bedacht: de lul-niet-lolly. Bezoekers kunnen zo'n lolly uitdelen aan mensen in de zaal die hun mond niet houden tijdens een concert.

Volgens Bas de Wit van het Paard is het een subtiele manier om mensen te wijzen op hun storende gedrag. "We willen voorkomen dat iemand voor politieagent moet gaan spelen. Je wordt met de lolly op een vriendelijke manier erop gewezen dat mensen vijf meter verderop je gesprek ook nog kunnen horen."

De Wit merkte dat er steeds luider wordt gepraat tijdens optredens. Vooral bij rustigere concerten kan dat hinderlijk zijn. "Eerder hingen we altijd briefjes op met 'wilt u a.u.b. op uw buren letten?', maar dat werkte niet. Daarom bedachten we de lolly, daarmee gaan de monden tenminste echt dicht."

De Wit hoopt dat als mensen voortaan de lolly's zien liggen, ze uit zichzelf rekening houden met andere bezoekers. "De lolly is nu bij twee concerten ingezet en daar was het in ieder geval al een succes."