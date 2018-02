Indonesische betogers steunen 'heropvoeding' transgenders

Zo kon het gebeuren dat zondag transgenders publiekelijk werden vernederd. Nadat de waria waren opgepakt en kaalgeknipt, wilde de politie hen "heropvoeden tot man". In detentie moesten ze mannenkleding dragen, push-ups en sit-ups doen en roepen met een lagere stem.

Het hoofd van de politie, die het tafereel liet fotograferen, noemde de waria in een heimelijke telefoonopname "ziek" en "nichten-afval". Hij werd op zijn vingers getikt door het hoofd van de nationale politie, al is het volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch de vraag of dat iets uithaalt in een land waar jaarlijks honderden homoseksuelen worden belaagd.

"Homo's worden steeds meer in het nauw gedreven", vertelt NOS-correspondent Michel Maas vanuit Java. "Vorig jaar was er een golf van intimidatie tegen lhbt'ers in heel Indonesië. Een anti-homobeweging, opgestookt door het radicale Islamitische Verdedigingsfront (FPI), heeft ertoe geleid dat homo's min of meer uit het straatbeeld zijn verdwenen."

'Be a Man'

Maas vertelt over een populaire realityshow, die een aantal jaar op televisie was: Be A Man. Daarin ondergingen transgenders en vrouwelijke homoseksuelen een soort 'bootcamp' om weer man te worden. "Aan het einde van de uitzending gooien de deelnemers hun bh in het vuur. Het toont wel aan hoe weinig respect er in Indonesië is voor transgenders."

Het klimaat voor lhbt'ers is in een aantal jaren compleet omgeslagen, zegt Maas. "Zestien jaar geleden kwam ik in Atjeh voor een reportage over volleybal. Het populairste team was Team Waria, met daarin alleen transgenders. Iedereen vond het prachtig om daarnaar te kijken. Die lol is er door de sharia wel vanaf."