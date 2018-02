Waarom de toezichthouder zo weinig weet over Gronings gas

Die onafhankelijke wetenschappers wonen niet om de hoek. "Voor een deel kunnen we samenwerken met TNO voor onafhankelijke mensen. Maar voor een deel moeten we ook uitwijken naar het buitenland."

Lastig is dat het Groningse gasveld absoluut uniek is in de wereld. Kockelkoren kan dus nergens de kunst afkijken. Wel kan hij gebruikmaken van kennis bij Zwitserse en Italiaanse instituten, die het punt onderzoeken waarop schade ontstaat. "En nog belangrijker: wanneer er huizen beginnen in te storten. Want dat is belangrijk om risico's te kunnen bepalen."

Dan is er nog een kwestie waar de toezichthouder meer duidelijkheid over wil: hoe je toch gas kunt winnen zonder aardbevingen. "Is er een rustig niveau van gaswinning waarbij de spanningen in de aarde op een natuurlijke manier wegvloeien? We weten niet of dat zo is en bij welk niveau dan. De NAM onderzoekt dat momenteel, maar het is ook belangrijk dat daar onafhankelijk onderzoek naar komt."