Gaswinning in Loppersum per direct stilgelegd

De Groninger Bodem Beweging is positief over de sluiting. "We zijn blij dat de daad bij het woord wordt gevoegd", zei voorzitter Jelle van der Knoop. Hij merkte wel op dat de locaties nog maar weinig werden gebruikt. "De grote klap moet nog komen."

Sinds 2015 werd er weinig gas meer uit de bodem van Loppersum gehaald. Dat jaar bepaalde de Raad van State dat er alleen gas mocht worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is. Er werden nog kleine hoeveelheden gas gewonnen om de clusters open te houden. In 2016 was Loppersum goed voor ruim 1 miljard kuub gas.

Niet direct in de problemen

Volgens de Gasunie komen klanten niet direct in de problemen bij sluiting van de gaswinningslocaties in Loppersum.

De Gasunie waarschuwde gisteren wel dat er zeker 14 miljard kuub nodig is om aan de vraag naar gas te voldoen, waarmee de 12 miljard die het SodM adviseert dus niet genoeg is. In extreem koude jaren, zoals in 1996, kan die vraag volgens de Gasunie zelfs oplopen tot 27 miljard kuub.

Dit jaar wordt er zo'n 21,6 miljard kuub gewonnen uit het Groningse gasveld. Het kabinet wilde de winning sowieso al verlagen naar 20,1 miljard. Het SodM adviseerde in 2012 al om de winning naar 12 miljard kuub te verlagen, wat de toezichthouder dus gisteren op basis van nieuwe berekeningen opnieuw deed.