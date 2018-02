Meisje (3) zit vermoedelijk week naast dode moeder in huis Rotterdam

Een 3-jarig meisje heeft vorige maand vermoedelijk een week lang naast haar dode moeder in huis gezeten in Rotterdam. Het kind werd 20 januari gevonden in een woning in het Nieuwe Westen.

De vrouw van 41 is een natuurlijke dood gestorven, ze overleed aan hartfalen. Het meisje is naar een pleeggezin gebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

Lekkage

De zaak kwam aan het rollen toen de benedenburen de huisbaas waarschuwden vanwege een lekkage. Het water kwam door het plafond naar beneden. De huisbaas schakelde de politie in om de deur van de bovenburen open te krijgen. Daar werden de dode vrouw, het kind en een hond gevonden. De peuter had de kraan open laten staan bij haar zoektocht naar eten en drinken.

Wethouder Sven de Langen informeerde de gemeenteraad gisteren over het "tragische incident". Hij heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd de eerdere hulpverlening aan moeder en kind te onderzoeken. Hij bevestigt dat moeder en dochter in beeld waren bij de hulpverlening.

Diverse hulpkreten

De familie van de vrouw is boos: "Mijn zus heeft diverse hulpkreten naar diverse instanties gestuurd. Die hebben ons laten weten dat ze erbovenop zaten. Hoe kan dit dan een week onopgemerkt blijven?", zegt een van de zussen tegen RTV Rijnmond.

De overledene had op 25 november voor het laatst gesproken met haar zussen. Ze hield daarna alle contact af, omdat ze niet wilde worden gedwongen hulpverlening te ondergaan. "We hebben alles binnen onze mogelijkheden gedaan om haar te helpen", stelt haar zus. "Tot gedwongen opname aan toe. Maar helaas weigerde onze zus de laatste tijd al het contact met ons."

Volgens de zus heeft de kinderbescherming tegen haar familie gezegd dat de zaak buiten de media is gehouden om de familie rust te gunnen. Zij denkt daar anders over. "Ik denk dat het eerder is geweest om dit onder de pet te houden."