OM: leerplichtambtenaar mag 100 euro verzuimboete uitschrijven aan ouders

Leerplichtambtenaren moeten ouders die hun kind weghouden van school direct kunnen beboeten. Nu loopt dat nog via het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter, maar het OM vindt dat een omslachtig en duur proces.

Jaarlijks blijven duizenden kinderen buiten schoolvakanties weg van school, in veel gevallen omdat ouders een of meer dagen eerder op vakantie gaan met het gezin. De boete voor simpel luxeverzuim is 100 euro per kind per dag, maar de kosten van de huidige procedure zijn hoger dan de boete.

Nu krijgen ouders eerst een waarschuwing van een leerplichtambtenaar. Gebeurt het weer, dan gaat er een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. De ouders moeten zich daarna verantwoorden bij de rechter, die een boete kan opleggen.

Duizenden meldingen

In het afgelopen schooljaar kwamen 6000 meldingen binnen van luxeverzuim, schrijft het AD. Daarvan kwamen er enkele duizenden bij de rechter terecht.

Het OM en de vereniging voor leerplichtambtenaren Ingrado zoeken nu een gemeente voor een proef waarbij leerplichtambtenaren voor eenvoudige verzuimzaken zelf een boete mogen uitschrijven.

Ouders die het niet eens zijn met een boete van de leerplichtambtenaar, kunnen bij de gemeente bezwaar aantekenen. Daarna kunnen ze zich alsnog verantwoorden bij de rechter. De mogelijkheid ouders eerst een waarschuwing te geven blijft bestaan.