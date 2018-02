Dankzij mini-auto gaan kinderen 'met een big smile de operatiekamer in'

Een operatie ondergaan is voor veel kinderen al erg eng, maar de weg naar de operatiekamer is dat helemaal. Het moment waarop ze in hun ziekenhuisbed naar de operatiekamer worden gereden, veroorzaakt zo veel angst en stress dat ze er zelfs een trauma van kunnen oplopen.

Om die vervelende ervaring weg te nemen, is het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in Rotterdam gestart met een nieuw initiatief. Kinderen mogen in een elektrische mini-auto naar de operatiekamer rijden. Dat blijkt een groot succes, want ze zijn hierdoor minder bang voor een operatie.

Het ziekenhuis is begin deze maand met één mini-auto gestart, binnenkort komen er twaalf mini-auto's bij. Het idee komt van Robert Vossen, manager operatiekamer van het ziekenhuis. Op sociale media zag hij hoe in een Amerikaans ziekenhuis de kinderen vrolijk in hun mini-auto naar de operatiekamer reden.