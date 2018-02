Duitse oorlogskiekjes bieden uniek beeld van inval

De laatste jaren komen dergelijke foto's weer boven water, vaak na jaren op zolder te hebben gelegen. "Als mensen overlijden, wordt het materiaal vaak weggedaan, omdat familieleden er niks meer mee te maken willen hebben. Dan komt het op rommelmarkten of internetveilingen terecht."

Zelf verzamelde Groenveld zo'n vijftig albums en duizend kiekjes. Voor de foto's die hij in het boek publiceerde, zocht hij gedetailleerd uit waar ze werden genomen. "Dat is nog een hele zoektocht op zich geweest. Als je geluk hebt, staat er iets op de achterkant van een foto geschreven, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Dan moet je op Google Earth kijken of je bepaalde punten herkent: de rand van een dak of de hoek van een straat, een bepaalde weg of brug. Als je dat weet, kun je nagaan welke troepen er op welk tijdstip zijn geweest."

Zo reist Groeneveld in het boek mee van de grensovergang bij Nieuweschans in Groningen, langs de belegering van de Afsluitdijk, via de luchtlanding bij Den Haag en straatgevechten in Deventer naar de Zeeuwse eilanden, waar pas op 27 mei werd gecapituleerd. En tussen al die oorlogshandelingen toch ook een fotootje van een Brabants echtpaar in klederdracht. Want onder zo'n uniform schuilt toch ook een soort toerist.