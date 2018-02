Busje rijdt in op publiek in Shanghai: zeker 18 gewonden

Op een drukke plek in het centrum van de Chinese stad Shanghai is een bestelbus van de weg geraakt en brandend ingereden op voetgangers. Zeker achttien mensen zijn gewond geraakt, van wie er drie ernstig aan toe zijn. Het busje kwam uiteindelijk tot stilstand voor een filiaal van koffieketen Starbucks, vlak boven een van de drukste metrostations van Shanghai.

De politie gaat uit van een ongeluk en niet van opzet. De 40-jarige bestuurder werkte voor een metaalbedrijf in Shanghai en had geen strafblad, melden de autoriteiten. "De politie zegt dat hij illegale stoffen aan het vervoeren was, namelijk gas- en zuurstofflessen, en dat hij een sigaret in dat busje had gerookt waardoor een gasfles in brand is gevlogen", vertelt correspondent Marieke de Vries.

In het busje zouden zes mensen hebben gezeten, zij zijn eruit gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. Op beelden die op Chinese sociale media rondgaan is te zien dat er vlammen en rook uit het voertuig kwamen.