Hoogste aantal nieuwe bedrijven opgericht in jaren

Vorig jaar zijn er in Nederland in totaal 73.000 bedrijven bij gekomen. Dat is het hoogste aantal sinds 2009, meldt het CBS. Het statistiekbureau berekende dat er bijna 170.000 nieuwe bedrijven werden gestart, maar daar staat tegenover dat ook ruim 95.000 bedrijven opgeheven werden.

Onder de groep nieuwe bedrijven zijn de managementadviesbureaus het populairst, maar die stoppen ook het vaakst. In de onderwijssector en de detailhandel groeide het aantal starters het meest. Denk aan bedrijven in het sportonderwijs of studiebegeleiding. Ook werden er veel nieuwe webwinkels geopend.

De meeste nieuwe bedrijven zijn geen grote ondernemingen. In verreweg de meeste gevallen, 94 procent, gaat het om eenmanszaken, ook wel zzp'ers genoemd.