Apple boekt recordkwartaal, maar verkoopt wel minder smartphones

Apple heeft vorig kwartaal een recordomzet geboekt van ruim 88 miljard dollar, een stijging van 13 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. De nettowinst steeg van bijna 18 miljard tot 20 miljard dollar, eveneens een record.

Wel verkocht de techreus uit Californië minder van zijn succesvolste product, de smartphone: ruim 77 miljoen, 1 procent minder dan in de laatste drie maanden van 2016.

Apple zegt niks over de aantallen per model, maar omdat de omzet is gestegen denken analisten dat het meest recente type, de prijzige iPhone X, toch goed heeft gescoord. Ook de iPhone 8, die in dezelfde periode op de markt kwam, heeft het volgens Apple goed gedaan.

Voor het komende kwartaal verwacht Apple een omzet van 60 tot 62 miljard dollar. Dat is minder dan waar analisten op hadden gerekend, namelijk 65 miljard dollar.

Belastingstrop

Het bedrijf moet verder in de VS een enorm bedrag aan belastingen betalingen: 38 miljard dollar, een bedrag dat het de afgelopen jaren naar eigen zeggen al grotendeels opzij heeft gezet. Apple ontweek belasting in Amerika doordat het officieel in Ierland was gevestigd, waar de belastingtarieven veel lager zijn.

Ook twee andere techreuzen, Amazon en Google's moederbedrijf Alphabet, maakten kwartaalcijfers bekend. Alphabet, het koepelbedrijf van Google, zag de omzet met 24 procent stijgen. Wel werd er een nettoverlies van 3 miljard geleden. Ook dat heeft te maken met de gewijzigde belastingregels in de VS, waardoor het bedrijf 10 miljard moest inleveren.

Gisteren werd ook al bekend dat Microsoft ook rode cijfers moest schrijven vanwege de gewijzigde regels. Microsoft moest eenmalig 13,8 miljard betalen.

Amazon verdient met supermarkt

Amazon behaalde voor het eerst in zijn bestaan meer dan 1 miljard dollar winst in een kwartaal. Fors meer zelfs: er werd 1,9 miljard winst geboekt.

Het bedrijf verkocht meer slimme speakers en profiteerde van de overname van supermarktketen Whole Foods Market, dat in de VS en Groot-Brittannië 473 winkels heeft.