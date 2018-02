Meer dan 100.000 Saudische vrouwen solliciteren op baan bij douane

Niet eerder mochten vrouwen in Saudi-Arabië werken bij de douane. Hun inzet past in de ambitieuze plannen van kroonprins Mohammed bin Salman om zijn land aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders en toeristen.

Vorig jaar maakte hij een einde aan het verbod voor vrouwen om auto te rijden en versoepelde hij de strenge voorwaarden waaraan ze moeten voldoen voor ze mogen reizen, medische zorg krijgen of kunnen studeren. Ook wil hij dat zeker 1 op de 3 vrouwen een baan krijgt. Nu werkt 1 op de 5 vrouwen.

Afhankelijk houden

Saudi Arabië heeft een slechte naam waar het vrouwenrechten betreft. Zo moet een vrouw die haar eigen zaak wil starten een positieve verklaring van twee mannen hebben voordat ze een lening of vergunning krijgt. De conservatieve geestelijken willen dat het liefst zo houden: dat de vrouw afhankelijk is van haar vader, echtgenoot of een mannelijke voogd. Dat botst vaak met de hervormingsplannen van de prins.

De 140 dames die de baan uiteindelijk krijgen, moeten een training van dertig dagen volgen. Als ze die met goed gevolg afleggen, kunnen ze aan de slag bij de douane.