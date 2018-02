Twee weken te laat? Europarlementariërs voelen puls die vis voelt

"We hadden zo'n bak die pulsvissen simuleert in Straatsburg moeten hebben", zegt Schreijer-Pierik. "Daar hoorde je alleen maar het verhaal dat pulsvissen zo vreselijk is." En dat gevoel is blijven hangen.

In Straatsburg concludeerden de Nederlandse vissers dat beelden het hebben gewonnen van argumenten. Deze bak had het beeld moeten zijn dat was blijven hangen bij de Europarlementariërs. Nu is dat een poster van de Franse anti-pulsvereniging Bloom, waarop het skelet van een vis te zien is met een bliksemschicht erdoorheen.