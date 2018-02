De obligatierente stijgt: lieve help of hiep hiep hoera?

De rente is aan het stijgen. Niet die van de spaarrente of de hypotheekrente. Nog niet. Maar wel op de grote Europese en Amerikaanse obligatiemarkten, de kapitaalmarkten waar geld voor de langere termijn wordt aangetrokken. Als daar de rente oploopt, werkt dat op termijn ook door op andere rentes.

De Nederlandse tienjaars obligatierente is, net als de toonaangevende Duitse Bund, in een paar weken tijd met 30 basispunten (0,3 procentpunt) opgelopen.

De reden voor de oplopende rente is de langzaam kerende markt. Centrale banken zijn gestopt of gaan stoppen met het ruime monetaire beleid met draaiende geldpersen en het opkopen van schulden en ultralage rente. De economie groeit door, de inflatie neemt toe en dus ligt een hogere rente in het verschiet.

Hypotheek en sparen

Voor pensioenfondsen is het goed nieuws. Bij een hogere rente stijgt de dekkingsgraad en daarmee de kans dat pensioenen geïndexeerd worden.

Op de hypotheekmarkt sijpelen de oplopende obligatierentes intussen langzaam door. De hypotheekrente kruipt omhoog, niet hard want de concurrentie tussen hypotheekaanbieders is groot, maar de trend is stijgend, constateren ze bij De Hypotheekshop. De tienjaars hypotheek met NHG-garantie ligt weer bijna bij de twee procent.

Voor spaarders gebeurt er voorlopig niet zoveel. Spaargeld is zogeheten kort geld, kort opvraagbaar en dus kort gefinancierd. Leidend hier is de marktrente en die blijft voorlopig nog lang laag.