Kunstenaar Erwin de Vries, maker Nationaal Slavernijmonument, overleden

Hij werd geboren in Paramaribo en kwam in 1949 naar Nederland om de opleiding tot tekenleraar te volgen. Later ging hij naar de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. De Vries maakte veel erotische schilderijen van vrouwen. "Erotiek is het belangrijkste in ons leven", zei hij in 2009 tegen NRC. "Als dat ophoudt, houden wij ook op te bestaan. Dat heb ik in mijn kunst gebruikt als uiting."

De kunstenaar liet zich graag voorstaan op zijn snelle manier van werken. "Ik kan in het Guinness Book of Records: ik maak een goeie kop in een uurtje en verkoop die voor 18.000 of 20.000 euro." Het ontwerp voor het slavernijmonument maakte hij naar eigen zeggen "in klei op een middag tussen 15.00 en 17.00 uur."