Dichter Menno Wigman (51) overleden

De dichter Menno Wigman is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Wigman leed aan een hartziekte. Hij was 51 jaar.

Wigman debuteerde in 1997 met de bundel Zomers stinken alle steden. Hij was onder meer twee jaar lang stadsdichter van Amsterdam en kreeg in 2015 de A. Roland Holstprijs voor zijn hele oeuvre.

Slag

Zijn laatste werk, Slordig met geluk, werd genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2018. De winnaar daarvan wordt op 17 maart bekendgemaakt.

Zijn uitgever Prometheus noemt zijn overlijden een slag voor de Nederlandse poëzie. "Wij treuren om het verlies van een van de grootste dichters van ons taalgebied. Menno Wigman was een van die weinige dichters die zowel zijn vakgenoten als het grote, in literatuur geïnteresseerde publiek voor zijn dichtkunst wist te winnen."