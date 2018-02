Gratis kunstwerk (15 meter hoog) af te halen

Gratis af te halen in Assen: een monumentaal kunstwerk. Er is één maar: het kunstwerk is 15 meter hoog.

Het gaat om een kunstwerk dat vanaf 1989 voor het station in Assen stond en door de Haarlemse kunstenaar Jan Jacobs Mulder is gemaakt. Het werk heet Aarde, Water, Huis en bestaat uit drie delen: een stalen sokkel met daarboven twee stalen frames.

Het kunstwerk is van de gemeente. Die verwijderde het in 2013 omdat het stationsgebied wordt heringericht, schrijft RTV Drenthe. De werkgroep Monumentale Kunst van erfgoedvereniging Heemschut kwam erachter dat het sindsdien - zo omschrijft Norman Vervat van de werkgroep - "op een werf lag weg te roesten."

Plein, rotonde of verzamelaar

Assen gaat het niet terugplaatsen en vroeg de werkgroep te helpen bij het zoeken naar een ander "tehuis". Vervat: "We denken aan een plein, park of rotonde. Of aan een verzamelaar met een grote tuin."

Hij heeft al enkele mailtjes van belangstellenden binnen. De nieuwe eigenaar moet wel over geld beschikken: het werk moet worden opgeknapt en moet bij herplaatsing een fundering krijgen (kosten: 15.000 euro). Het tienjaarlijkse onderhoud kost ook enkele duizenden euro's.