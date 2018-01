Turing Gedichtenwedstrijd gewonnen door Jan-Paul Rosenberg

Het winnende gedicht:

Ik bedoel dit letterlijk: verlaat de zoemende foto

nu het nog kan, zelfs uit de ruimte blijkt de verwoesting

onafwendbaar. De man in de kamer hiernaast is al geschiedenis.

Vanuit deze foto leidt de weg naar de ontsnapping, elke poging tot bewegen

wordt beloond. Deze waarschuwing geldt voor iedereen: pretvaders, bonusmoeders,

leenkroost; alles waarop een naam rust, een burgerservicenummer, een cliëntprofiel; alles

wat kan worden afgeluisterd dus alles wat voor evacuatie in aanmerking komt.

De laatste foto van de vrede bloedt als een oprechte, loyale Madonna. De staat stuurt een app: de elektriciteit is dood, telefoons/computers

afgesneden. Discreet duiken we onder in een tentenkamp.

Paspoorten, sleutelwoorden raken uitgebloeid.

De foto liegt niet. Nog even en dan gaat het los begint het zoeken met honden naar overlevenden. Tot dan steken we de koppen in het zand, trakteren we

het gouden kalf op Bach, blijven God door de vingers zien.