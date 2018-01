Opsplitsen, boetes of samenwerken? Nederland worstelt met techgiganten

Maar wat dan? Dat blijft onduidelijk. Moet je ingrijpen door bedrijven als Google en Amazon op te splitsen, moet je hoge boetes uitdelen - zoals de Europese Commissie al doet - of moet er (meer) worden ingezet op samenwerking met Nederlandse bedrijven?

En dan wordt weer duidelijk hoe complex dit onderwerp is. Twee hoogleraren, van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden, de een gespecialiseerd in economisch recht en de ander in mededingingsrecht, zijn het er niet over eens of het Mededingingsrecht (concurrentie tussen partijen) van toepassing is. De Autoriteit Consument en Markt de (ACM) zei verder dat de ontwikkelingen scherp in de gaten worden gehouden, maar dat er op dit moment geen aanleiding is om in te grijpen.

Helpen nieuwe regels dan? Ook dat is niet het geval, zeiden de deskundigen. Allereerst moet je die regels op Europees niveau implementeren en daarnaast kost het invoeren van nieuwe regelgeving jaren. Tegen die tijd is de technologie alweer compleet veranderd.

Er moet iets gebeuren

Daarmee kwam er uit de zitting niet per se een duidelijk beeld, behalve dan dat er iets moet gebeuren en dat de boel weer op scherp is gezet. Het gevoel is dat er langzaam wat verandert.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de Europese Unie en in de VS. Waar dat toe leidt, dat weet nog niemand. Overigens was de ruimte voor vragen vrij beperkt. Tijd om echt kritisch door te vragen en daarmee dieper op de materie in te gaan was er praktisch niet.