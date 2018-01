Griepepidemie breidt zich verder uit

De griepepidemie waar veel Nederlanders sinds half december last van hebben breidt zich verder uit. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 165 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige verschijnselen. Een week eerder waren dat nog 110 mensen en twee weken geleden 98.

Er is sprake van een griepepidemie als twee weken lang meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben. Dat is nu al zeven weken lang het geval. Ook hebben er nu meer mensen griep dan in de piekweek van de afgelopen drie griepseizoenen.

Vooral jonge kinderen (0-4 jaar) kwamen afgelopen week naar het spreekuur van de huisarts. Verder zien de huisartsen sinds drie weken een opvallende stijging in het aantal kinderen tussen de 5 en 14 jaar met koorts.

Piek nog niet bereikt

De piek van de epidemie lijkt volgens Nivel nog niet bereikt. Een griepgolf duurt gemiddeld negen weken. Vorig jaar was met 15 weken een uitzondering.

Dit jaar is de influenza Yamagata van het B-type griepvirus de grootste ziekteveroorzaker. Daarnaast wordt ook steeds vaker het influenzavirus A(H3N2) gevonden, de virusvariant die ook vorig jaar de epidemie veroorzaakte en een groot aantal ouderen ziek maakte.