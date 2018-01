Optimistische Trump reikt Democraten 'op Trumpiaanse wijze' de hand

De anti-Obama

Vlak voor zijn toespraak tekende de president een decreet om Guantanamo Bay open te houden. Zijn voorganger Obama had vergeefs geprobeerd de omstreden gevangenis voor terreurverdachten te sluiten. "Daarmee manifesteerde Trump zich weer als de anti-Obama. Dat is een constante in zijn presidentschap."

Deze koers werd verder benadrukt zodra Trump over het buitenland sprak. Dan stond veiligheid van Amerika centraal. "Er klonk dus een harde waarschuwing voor Noord-Korea en Iran. En Trump beloofde ook het Amerikaanse nucleaire arsenaal verder uit te breiden", zegt Van der Horst. "Opvallend genoeg kwam de derde grote tegenstander op het internationale toneel, Rusland, nauwelijks aan bod."

Repliek van Kennedy

Joe Kennedy (achterneef van de in 1963 vermoorde president) gaf namens de Democraten het tegenantwoord op Trumps State of the Union. "Hij zette zich af tegen de in zijn ogen valse tegenstellingen die Trump creëert", zegt Van der Horst. Trump schildert volgens de 37-jarige Democraat alles af als een zero sum game. Oftewel: waar winnaars zijn, moeten ook verliezers zijn. Kennedy vindt dat er eigenlijk helemaal geen verliezers horen te zijn.