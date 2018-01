Winst ING stijgt naar bijna 5 miljard euro

ING heeft het afgelopen jaar wereldwijd 1,6 miljoen klanten erbij gekregen. Het bedrijf heeft nu meer dan 37 miljoen klanten.

De omzet en de winst van het bedrijf liepen daardoor op. De winst kwam uit op 4,9 miljard euro, dat is ruim 250 miljoen meer dan een jaar eerder.

Verschillende Nederlandse bedrijven maken deze weken bekend dat de winsten zijn toegenomen. Ze profiteren van de aantrekkende economie. Eerder meldden Philips, KPN en ASML dat hun winsten zijn toegenomen.

De winst van ING is hoog in vergelijking met andere Nederlandse bedrijven, maar nog niet zo hoog als in de topjaren voor de crisis. In 2007 maakte ING nog meer dan 9 miljard euro winst.

Spaargeld

De klantengroei bij ING komt uit landen als Duitsland, Roemeniƫ, Polen, Spanje en ook Australiƫ. Ook in Nederland kreeg de bank er klanten bij.

ING leende meer geld uit en klanten brachten meer spaargeld naar de bank. Afgelopen jaar kwam er bijna 17 miljard euro aan spaargeld binnen, ondanks de lage spaarrentes. In totaal staat er voor bijna 540 miljard op de bank.

Topman Ralph Hamers wil met de bank meer investeren in innovatie. Zo nam ING eerder deze week een belang van 75 procent in de online betaalverwerker Payvision. Ook is de bank bezig met toepassingen voor blockchain, dat is de achterliggende techniek van bitcoin.

Waarschuwing

In veel langen groeit de economie, maar topman Ralph Hamers waarschuwt dat men niet achterover moet gaan leunen. De groei is er mede dankzij de vele honderden miljarden die de Europese Centrale Bank nog altijd in de Europese economie pomp.

"We weten niet wat er gebeurt als daarmee wordt gestopt", zegt Hamers. "Als de rente omhoog gaat dan zullen bedrijven, overheden en huishoudens met schulden meer moeten gaan betalen."

"We moeten met z'n allen oppassen voor deze gevolgen", aldus Hamers.