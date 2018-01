NAM: miljarden beschikbaar voor aardbevingsschade Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zegt genoeg geld te hebben om gaswinningsschade te betalen. Om onrust weg te nemen, publiceerde de NAM vandaag voorlopige cijfers over 2017.

In de plannen voor de komende vijf jaar heeft de NAM rekening gehouden met 3 tot 6 miljard euro aan kosten in verband met aardbevingsschade.

403-verklaring

Met aftrek van de kosten komen in dezelfde periode zeker zo'n 2 miljard euro binnen aan opbrengsten. Verder heeft de NAM 1 miljard euro in kas en kan het van aandeelhouders nog eens 1,3 miljard lenen. Deze 4,3 miljard euro komen dus bovenop de 3 tot 6 miljard waar al rekening mee is gehouden in de begroting.

De NAM geeft inzicht in de cijfers om "vooral voor gedupeerden in Groningen, eventuele onzekerheid weg te nemen". Die onzekerheid was ontstaan nadat in het weekeinde bekend was geworden dat Shell zijn aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM vorig jaar had ingetrokken, de zogenoemde 403-verklaring.

Robuust financieel beleid

"De NAM benadrukt dat het intrekken van de 403-verklaring geen directe invloed heeft op de financiƫle situatie, dat NAM een robuust financieel beleid voert en dat de NAM in staat is aan zijn huidige en toekomstige financiƫle verplichtingen te voldoen", meldt het bedrijf.

De NAM laat meldt dat er vorig jaar 450 miljoen euro aan aardbevingsgerelateerde kosten is uitgegeven.