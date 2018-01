Na 5 jaar op de vlucht nu 'eindelijk rust' in flatje in Athene

"Vanaf de eerste dag in Moria was ons verblijf een worsteling." De 38-jarige Syriër Mohamad Eyal Alqodamani herinnert zich het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos levendig. De voortdurende gevechten tussen verschillende bevolkingsgroepen en de onveilige situatie voor vrouwen en kinderen. "Alles was slecht", zucht hij.

Griekenland heeft de afgelopen maanden een paar duizend vluchtelingen vanuit de opvangkampen op de eilanden naar het vasteland overgebracht. Omdat de omstandigheden in die kampen op de eilanden erg slecht zijn, mogen de meest kwetsbare groepen daar weg.

Bijna drie maanden bracht Alqodamani in het kamp door, met zijn twee vrouwen en zes kinderen. "In Syrië hadden we een goed leven", vertelt hij. Tot vijf jaar geleden in hun wijk in Damascus de strijd losbarstte. "Als we niet waren weggegaan waren we misschien omgekomen. Ons huis is gebombardeerd."

Verder en verder vluchten

Het gezin besloot te vluchten. In de eerste maanden trokken ze van stad naar stad in Syrië, waar ze vaak terechtkwamen tussen de strijdende partijen. "We hebben alles gezien, van Koerdische strijders tot jihadisten en rebellen", zegt Alqodamani. En dus vluchtten ze verder: van Syrië naar Libanon, van Libanon naar Turkije, en in augustus vorig jaar van Turkije naar de Griekse eilanden.

Zo kwamen ze na de hel van de oorlog terecht in het beruchte kamp Moria. Officieel kunnen er 3000 mensen terecht, maar naar schatting wonen er nu bijna 5000. In het kamp is gebrek aan alles. Behoorlijke sanitaire voorzieningen en schoon stromend water zijn er niet of onvoldoende.

Correspondent Lucas Waagmeester nam in september vorig jaar een clandestien kijkje in het kamp: