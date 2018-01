Leden Satudarah opgepakt voor mishandeling en afpersing

Drie leden van motorclub Satudarah zijn aangehouden voor afpersing, mishandeling en vrijheidsberoving van een man uit Heerlen. Volgens de politie werd het 52-jarige slachtoffer in december in een clubpand in Geleen mishandeld en gedwongen zijn eigendommen af te staan.

De drie verdachten komen uit Geleen, Maastricht en Hoensbroek. Ze zijn 26, 38 en 41 jaar. Er werd ook een 38-jarige man uit het Belgische Riemst aangehouden. Hij is geen lid van de motorclub.

Bij de mishandeling in het pand waar de motorclub clubavonden hield waren volgens de politie meer mensen betrokken. Vijf andere leden van Satudarah zouden er ook iets mee te maken hebben gehad. Zij werden eerder al aangehouden en zitten nog vast, meldt 1Limburg.

Nadat de vier verdachten vanmorgen waren aangehouden heeft de politie hun huizen doorzocht. Agenten hebben daarbij een deel van een vuurwapen, een mes, hennepstekken, geld en kentekenplaten van gestolen auto's gevonden. De spullen zijn in beslag genomen.