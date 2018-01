Beatrix op de rampplek: als een moeder die troost kwam bieden

Een dag na de vuurwerkramp hoorde politiechef José Rooijers dat koningin Beatrix een kijkje kwam nemen. Ze vond het eigenlijk maar niets. "We waren nog druk bezig met het zoeken naar mensen", vertelt ze. Haar mening veranderde snel tijdens het bezoek. "Ze was heel betrokken. Ze wilde alles weten. Waar zijn de brandweermensen omgekomen? Waar stond de vuurwerkfabriek?"

Tijdens het bezoek hoorde Rooijers dat een gezin waar naar gezocht werd, dood was aangetroffen. "Toen werd ik emotioneel. En als in een hele natuurlijke reactie sloeg de koningin de arm om mij heen. Ja, dat is een moment dat je nooit vergeet. Je vergeet ook op dat moment dat zij koningin is. Dan is het iemand die je echt oprecht troost."