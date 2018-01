NAM stopt winstuitkering aan moederbedrijven Shell en ExxonMobil

De NAM gaat voorlopig geen winst meer uitkeren aan de twee aandeelhouders: Shell en ExxonMobil. Dat maakte Shell bekend in reactie op de commotie over de zogeheten 403-verklaring. In 2016 keerde de NAM nog 469 miljoen euro uit aan Shell en ExxonMobil. Door geen winst meer uit te keren, houdt de NAM meer geld in kas, bijvoorbeeld om aardbevingsgedupeerden schadeloos te stellen.

Dit weekend kwam naar buiten dat Shell niet meer aansprakelijk is voor schulden van de NAM. De 403-verklaring waardoor dit was geregeld heeft Shell vorig jaar juni ingetrokken. Dat leidde tot verontwaardigde reacties.

"Shell Nederland is geschrokken van de berichtgeving over de intrekking van de zogenoemde 403-verklaring", zegt het bedrijf nu. "Wij snappen dat dit tot zorgen heeft geleid bij de mensen in Groningen. Het is altijd onze intentie geweest dat alle schade als gevolg van aardbevingen wordt vergoed."

Financieel gezond

"Shell Nederland en ExxonMobil zijn al ruim een jaar constructief in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een breed pakket aan maatregelen voor Groningen", gaat het persbericht verder. "Wij hopen deze gesprekken binnenkort af te ronden. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze gesprekken, zal NAM zo snel mogelijk bekendmaken dat zij voorlopig geen dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. NAM is financieel gezond en dat willen wij als aandeelhouder graag zo houden."

Shell zegt dat de NAM niet zal weglopen voor haar verantwoordelijkheden wat betreft de aardbevingen in Groningen, inclusief kosten die voortvloeien uit het nieuwe schadeprotocol. "Shell Nederland zal als aandeelhouder alles wat in haar vermogen ligt blijven doen om NAM te steunen bij het nakomen van haar verplichtingen en is uiteraard bereid daarvoor garanties af te geven."

Het bedrijf zegt te hopen met de verklaring "elke twijfel weg te nemen over de steun van Shell aan de NAM en over onze vastbeslotenheid om bij te dragen aan oplossingen voor de aardbevingsproblematiek".