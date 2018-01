CIA: China minstens even gevaarlijk voor VS als Rusland

De Chinese pogingen om in het Westen te infiltreren zijn volgens CIA-directeur Mike Pompeo minstens even verontrustend als de Russische. In een interview met de BBC zegt Pompeo dat China een rijker arsenaal aan mogelijkheden heeft om dat te doen dan Rusland.

Pompeo noemde voorbeelden van Chinese pogingen om gegevens van bedrijven te bemachtigen en te infiltreren in scholen, bedrijven en ziekenhuizen.

Begin dit jaar werd een voormalige CIA-officier gearresteerd op verdenking van het in bezit hebben van geheime informatie over de ontmanteling van CIA-operaties in China. In de twee jaar daarvoor zijn zo'n 20 informanten van de CIA in China gedood of gevangengezet. Het was een van de hardste klappen die de CIA in de afgelopen jaren kreeg toegediend.

Niet duidelijk is of er destijds een dubbelspion actief was, of dat het Amerikaanse inlichtingensysteem gehackt was.

Rusland en Noord-Korea

Pompeo verwacht dat Rusland bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in de VS opnieuw zal pogen het verkiezingsproces te beïnvloeden. Tegelijkertijd verwacht hij dat de Amerikanen die pogingen zullen verijdelen, en dat de verkiezingen vrij en eerlijk zullen verlopen.

Noord-Korea is volgens Pompeo binnen enkele maanden in staat de Verenigde Staten te treffen met kernraketten.