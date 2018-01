Kabinet wil dat gemeenten taaleisen bijstandontvangers naleven

Staatssecretaris Van Ark wil dat gemeenten beter gaan controleren of mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een groot deel van de bijstandsontvangers geen of slecht Nederlands spreekt, maar dat hier maar zelden iets aan wordt gedaan.

Sinds 2016 geldt een taaleis voor bijstandsgerechtigden. Die eis is opgenomen in de Participatiewet. Mensen die geen of slecht Nederlands spreken en geen moeite doen om daar iets aan te doen, kunnen gekort worden op hun bijstandsuitkering. Het idee daarachter is dat beheersing van de Nederlandse taal belangrijk is om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Valt tegen

De Participatiewet wordt na vier jaar geƫvalueerd. Zo ver is het nog niet, maar Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tussentijds laten kijken of de nieuwe regels al worden toegepast. Dat valt haar tegen. Het afnemen van taaltoetsen komt in de praktijk nog weinig voor, stelt het CBS, ook als mensen duidelijk geen Nederlands spreken. Ruim 140 van de 388 gemeenten hebben nog geen enkele toets gedaan. Ook verlagingen van de uitkering "komen vrijwel niet voor".

Van Ark wil afspraken maken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook zal zij gemeenten in een brief op de "juiste uitvoering" van de wet wijzen.