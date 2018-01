'Hennepkwekerijen beter verstopt, en dus minder vaak opgerold'

Het aantal hennepkwekerijen dat wordt opgerold in de regio's Rijnmond, Haaglanden en de provincie Utrecht, daalt. Dat meldt netbeheerder Stedin. Daardoor lijkt het of er minder illegale wiet wordt geteeld, maar dat is niet zo.

Volgens Stedin, vooral actief in de Randstad, worden criminelen steeds geraffineerder in het maskeren van illegale hennepkwekerijen.

Woordvoerder Koen de Lange noemt bij RTV Rijnmond als voorbeeld teelt die diep weggestopt zit in kelders van woonhuizen. "Buitengewoon lastig te vinden."

Isolerende tent

Ook hebben criminelen steeds professioneler spullen om hun praktijken te maskeren. Bijvoorbeeld een speciale tent waar ze de kwekerij in bouwen. Die isoleert veel beter, zodat minder hitte vrijkomt en warmtecamera's de kwekerij niet signaleren.

Volgens Stedin treffen monteurs vaak zeer brandgevaarlijke situaties aan. Criminelen knoeien met elektriciteit en stelen grote hoeveelheden stroom. Het risico op oververhitting, kortsluiting en brand is groot, zegt de netbeheerder.

De 30.000 hennepkwekerijen die ons land naar schatting telt, zijn samen verantwoordelijk voor 60 miljoen euro aan gestolen stroom. De kwekerijen verbruiken 1 miljard kilowatt aan stroom, dat is evenveel als de stad Rotterdam verbruikt.