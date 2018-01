Philips verdient meer aan slaapmaskers en andere medische apparaten

Gezondheidstechnologiebedrijf Philips blijft groeien en houdt steeds meer geld over aan de verkoop van medische apparaten. Het afgelopen jaar maakte het bedrijf 1,9 miljard euro winst, dat is een kwart meer dan een jaar eerder.

De omzet steeg met 2 procent naar 17,8 miljard euro, onder meer door de gestegen verkoop van slaapapparaten. De verkoop van maskers voor mensen met slaapapneu en andere slaapproducten steeg met meer dan 10 procent.

"Dat is een snelgroeiende markt", zegt topman Frans van Houten. "Het heeft ermee te maken dat meer mensen obesitas hebben. Vooral mensen die wat zwaarder zijn, hebben meer last van slaapapneu en daar kunnen wij hen mee helpen."

Brexit

Vooral in China en de Verenigde Staten verkoopt Philips meer medische apparatuur. De topman is tevreden over 2017 en verwacht voor dit jaar een groei van 4 tot 6 procent.

Toch zijn er zorgen, bijvoorbeeld over de gevolgen van de brexit en de afschaffing van Obamacare in de Verenigde Staten. "We zien op dit moment dat de Engelse markt minder groeit dan voorheen", aldus Van Houten.

"Amerikaanse ziekenhuizen maken zich zorgen over de hervormingen. Zij denken dat er straks minder te besteden is per patiƫnt."

Lampen

Philips is zich de laatste jaren steeds meer op de gezondheidsindustrie gaan richten. De lampentak werd verzelfstandigd en ging als Philips Lighting naar de beurs.

Het afgelopen jaar heeft Philips weer een deel van de aandelen in Lighting verkocht en dat leverde het bedrijf een kleine 600 miljoen euro op. Zonder die meevaller steeg de winst met ruim 13 procent.