Amsterdamse predikant Nico ter Linden overleden

Nico ter Linden vond dat er in de eredienst "nog maar weinig huiver was voor God", onder meer doordat gebeden min of meer uit de losse pols werden uitgesproken, zonder dat de woorden waren gewogen. "En dan die schriftlezingen. Je hoort ze hun tekstje zeggen alsof het de krant is. Ik durf te wedden dat dan iedere kerkganger denkt dat Jezus water in wijn heeft veranderd. Niemand die doorheeft dat die voorganger bezig is een prachtige mythe - met oeroude wijsheid erin - te vertellen."

Volgens Ter Linden maakt een voorganger die zo te werk gaat misbruik van Gods naam door plat te vertellen.

Ketter en antichrist

In het interview met Trouw zei Ter Linden verder dat hij "voorbeeldig in de wereld is gezet en toch te kampen heeft met een ziel waarin het kolkt en draait en wentelt en chaotisch is". "Ieder mens draagt een ontzagwekkende grandeur en een even fascinerende, nederig-, walgelijk makende misère in zich."

Om zijn uitleg van de bijbel is hij uitgemaakt voor een ketter en de antichrist, "en dat was niet altijd even lollig". Maar Ter Linden erkende dat predikanten de hand in eigen boezem moeten steken.

"Wat we theologisch al ruim een eeuw weten, komt nog steeds niet, of gebrekkig, op de kansels door." Hij vond zichzelf geen revolutionair die het het oude, vertrouwde geloof bij het vuil zet. "Mijn theologie is mainstream-theologie en ik doe een bescheiden poging de stagnerende geloofsoverdracht - tot op zekere hoogte een taalkwestie - uit het slop te halen."

'Majesteit, nu ik u toch spreek'

Nico Ter Linden kwam uit een familie van predikanten die zich inzetten voor de zwakkeren in de samenleving. Aan het Historisch Nieuwsblad vertelde hij het verhaal dat zijn grootvader van moeders kant, dominee Ledeboer, een actieve rol speelde in de drankbestrijding. Op een gegeven moment "werd hij ontboden" bij koningin Wilhelmina. Volgens Nico ter Linden deed hij toen het voorstel ('Majesteit, nu ik u toch spreek...") om het hele paleis droog te leggen om zo het goede voorbeeld te geven.

Tijdens zijn militaire dienstplicht ontdekte Nico ter Linden tot zijn verrassing dat hij dominee wilde worden. Voor die tijd had hij nooit veel belangstelling gehad voor Kerk en geloof. Ter Linden vond dat hij wel talent had om dominee te zijn: "Je moest origineel zijn, je moest kunnen voordragen, het leuk vinden om te schrijven, van mensen houden."

Nico ter Linden was de jongere broer van dominee Carel ter Linden (84), de 'hofpredikant' van de koninklijke familie. Carel was predikant van de Kloosterkerk in Den Haag. Hij zegende onder meer het huwelijk in van prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Ook was hij voorganger in de uitvaartplechtigheden van prins Claus, prins Bernhard en prins Friso.