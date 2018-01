OM Curaçao wil ex-premier Schotte plukken

Het Openbaar Ministerie in Curaçao wil bijna een miljoen euro afpakken van oud-premier Gerrit Schotte. Het gaat om geld dat hij samen met zijn partner onrechtmatig heeft verkregen.

Schotte werd daarvoor afgelopen zomer veroordeeld in hoger beroep. Hij moet drie jaar de cel in en mag zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen voor het parlement. Zijn vrouw kreeg 15 maanden gevangenisstraf.

Omdat Schotte in cassatie is gegaan tegen het vonnis, is hij nog op vrije voeten. De Hoge Raad in Nederland moet zich nu over de zaak buigen.

Dekmantel

Schotte nam geld aan van Francesco Corallo, een Italiaanse casinobaas. Dat werd gebruikt voor zijn verkiezingscampagne. In ruil voor het geld zou Corallo zeggenschap in de regering krijgen.

Via valse facturen en transacties met een bank in Zwitserland en een postbusbedrijf op de Marshalleilanden werd het geld witgewassen. Het bedrijf van Schottes partner diende als dekmantel.

Voor het ontnemen van crimineel verkregen geld moet de rechter nog wel toestemming geven.