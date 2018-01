Defensie licht militairen voor over gevaren sport-app

Het ministerie van Defensie gaat militairen waarschuwen voor de gevaren van de sport-app Strava. Strava is een app waarmee fietsers en hardlopers hun routes vastleggen. Volgens Defensie beseffen militairen soms niet dat ze voor kwaadwillenden precies te volgen zijn.

Strava bracht eind vorig jaar een wereldkaart uit waarop is te zien waar deelnemers sporten. Soms verraden militairen via Strava ongewild hun locatie en maken ze bijvoorbeeld duidelijk waar militaire bases in het buitenland zijn.