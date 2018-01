Waylon in tweede halve finale Eurovisie Songfestival

Zanger Waylon is op het Eurovisie Songfestival ingedeeld in de tweede halve finale. Dat bleek vandaag bij de loting in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Waylon zingt op donderdag 10 mei in de eerste groep van negen landen, dus voor de pauze. Tien van de achttien landen gaan door naar de finale, twee dagen later op zaterdag 12 mei.

Niet helemaal eerlijk

Uit de eerste halve finale op dinsdag 8 mei gaan ook tien landen door. Dat is niet helemaal eerlijk, want in die eerste halve finale doen negentien landen mee, dus een meer dan twee dagen later.

De loting lijkt geen gemakkelijke, want Waylon neemt het op tegen erkende Songfestival-landen als Oekraïne, Rusland, Zweden en Denemarken. Stevige concurrenten, vindt Songfestival-commentator Cornald Maas.