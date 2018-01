Bende jongeren opgerold in De Bilt

In De Bilt heeft de politie een bende opgerold. Vijftien jongeren worden ervan verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd.

In wisselende samenstellingen zouden ze sinds vorige zomer onder meer twee jongens hebben mishandeld. Ook zouden ze onder elkaar gevochten hebben, in softdrugs hebben gehandeld en vernielingen in een woning hebben aangericht.

De verdachten zijn 15 tot en met 17 jaar oud en komen uit De Bilt, Bilthoven en Groenekan. Bij de 15-jarige hoofdverdachte zijn bij een huiszoeking benodigdheden voor softdrugshandel, enkele grammen hennep en hasj en een boksbeugel gevonden.

Alle verdachten zijn inmiddels verhoord, een paar jongens hebben bekend. Het Openbaar Ministerie handelt de zaak verder af.