Chinees filiaal RUG op losse schroeven: Universiteitsraad is tegen

Minister eerder bezorgd

Een woordvoerder van de RUG wil niet reageren op het ultimatum en laat weten dat het cvb nog volop in overleg is met de Universiteitsraad. Wat er gebeurt als het bestuur van de universiteit het ultimatum naast zich neerlegt is onduidelijk.

Behalve de Universiteitsraad moet ook de minister van Onderwijs toestemming geven voor de opening van een Chinees filiaal van de Rijksuniversiteit Groningen. Minister Van Engelshoven toonde zich eerder bezorgd. In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze onlangs dat instemming van de Universiteitsraad noodzakelijk is vóór zij een aanvraag van de universiteit zal beoordelen. In de brief schrijft ze de academische vrijheid in die beoordeling zwaar mee te laten wegen en er niet lichtvoetig mee om te gaan.

De Rijksuniversiteit Groningen besteedde tot nu toe ruim 3 miljoen euro aan de voorbereidingen van het project.