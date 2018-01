Scepsis bij start Syrië-overleg aan de Zwarte Zee

Aan de Zwarte Zee, in Sotsji, begint vandaag een grote tweedaagse Syrië-conferentie. Gastheer Rusland hoopt er met de betrokken partijen een politiek akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren en de toekomst van Syrië. Aan de top doet een groot deel van de Syrische oppositie echter niet mee en ook de belangrijkste Koerdische groeperingen en de Verenigde Staten zijn afwezig.

Behalve Rusland is ook Iran van de partij, de andere belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. Ook Turkije is in Sotsji. Het overleg valt buiten het vredesoverleg dat de VN leidt over Syrië. Dat heeft tot op heden nog weinig opgeleverd. In Sotsji is VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura, ook aanwezig.

De Russische president Poetin zei eind vorig jaar dat het de bedoeling is om een nieuwe grondwet te schrijven en verkiezingen te houden onder VN-toezicht.

Volgens critici zal een eventueel akkoord slechts de belangen dienen van Assad. Vermoedelijk zal in een slotverklaring worden opgeroepen de sancties tegen Syrië te beëindigen en te helpen om het land weer op te bouwen.

De Syrische Nationale Raad, die afgelopen week afzegde, zegt dat Rusland niet openstaat voor een Syrië zonder Assad. Het overleg in Sotsji zou slechts zijn bedoeld om de reguliere onderhandelingen te ondermijnen. VN-chef Guterres is er publiekelijk genuanceerder over. Hij ziet in 'Sotsji' een "belangrijke bijdrage" om het door de VN geleide overleg in Genève nieuw leven in te blazen, zei een woordvoerder.