'Digitale sjaal' om vergeten kind te verwarmen

"In Nederland leven zo'n honderdduizend kinderen in een probleemgezin, waar ze vaak worden verwaarloosd of mishandeld", zegt Joep Verboeket van de stichting Het Vergeten Kind. "Dat probleem staat bij veel mensen niet op de radar. Daarom vragen wij daar nu aandacht voor."

De stichting roept heel Nederland op om vanaf vandaag, tijdens de Week van het Vergeten Kind, een lief berichtje achter te laten op de website van de stichting, gericht aan alle 'vergeten' kinderen.

Wat extra aandacht kunnen die kinderen goed gebruiken, zegt Verboeket in het NOS Radio 1 Journaal. "Kinderen in probleemgezinnen leven vaak onder de armoedegrens en hun ouders hebben vaak psychische stoornissen of verslavingen. Dat gebeurt vaak ook ergens in je eigen omgeving."

Mooie schoenen

De oproep is daarom gericht aan volwassenen. "Uit internationaal onderzoek blijkt dat het voor kinderen met een moeilijke jeugd heel belangrijk is of er iemand is die hen aandacht of vertrouwen geeft. Dat bepaalt uiteindelijk vaak of een kind het in de toekomst gaat redden of niet."

Die aandacht, bedoeld voor alle kinderen die het moeilijk hebben, kan in kleine dingen zitten. "Als je op straat kinderen ziet spelen en één kind mag niet meedoen of durft niet mee te doen, ga daar dan even naast zitten en maak een praatje. Stel voor om samen mee te doen. Of geef het kind een compliment over zijn of haar mooie schoenen."

Alle boodschappen die deze week worden achtergelaten op de website, worden gebundeld tot een kilometerslange 'digitale sjaal'. "Maar we laten ook echte sjaals maken met daarop een verzameling van de berichtjes", zegt Verboeket. "Die gaan we dan aan kinderen geven die wat extra aandacht verdienen, om hen letterlijk te kunnen omarmen en verwarmen met aandacht."